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Veliler anaokulu öğrencilerine mesleklerini anlattı 8 veli yaklaşık 100 öğrenciye mesleklerinin ...

İHA

Bilecik'te bir anaokulunda 8 veli, öğrencilerin meslekleri daha kolay öğrenmesi için 100 öğrenciye mesleklerini anlattı.

Veliler anaokulu öğrencilerine mesleklerini anlattı 8 veli yaklaşık 100 öğrenciye mesleklerinin zorluklarını anlattı Öğrenciler meslekleri tanıyarak öğreniyor

Bilecik'te bir anaokulunda 8 veli, öğrencilerin meslekleri daha kolay öğrenmesi için 100 öğrenciye mesleklerini anlattı.
Bilecik merkezde bulunan Bahçelievler Anaokulunun 'Meslekleri Tanıyorum' etkinliği kapsamında veliler Gazeteci Cem Kaan Toka, Ziraat Mühendisi Dilber Didem Gülümser, Polis Memuru Hakan Bilir, Hemşire Büşra Gedikbaşı, Kuaför Seda Genç, AFAD çalışanı Ercüment Diyar, Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanı Cihangir Onursal ve mermer sektöründen Murat Şeran, çocuklarının arkadaşı 100 öğrenciye mesleklerinin zorlukları anlattı. Çocuklar meslekleri öğrenirken, kafasında oluşan sorulara cevap buldular. Mermerin ne işe yaradığını ve nasıl oluştuğunu anlatan Murat Şeran'ı berber sanan çocukların o meslekle ilgili soru sormaları renkli diyalogların yaşanmasına neden oldu.

"Öğrenciler meslekleri tanıyarak öğreniyor"
Yapılan etkinlik hakkında konuşan yetkililer, "Okulunun tüm 6 yaş sınıflarımızda mesleklerin tanıtımıyla ilgili bir proje kapsamında böyle bir etkinlik düzenlendik. Amacımız öğrencilerimize uygulamalı öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat verme ve özellikle çocuklarımızın kendilerini rahatça ifade edebilme, konuşma becerisine, Türkçeyi düzgün şekilde kullanma becerisini arttırmak için böyle bir çalışma yaptık. Daha önce masal anlatmayla başlamıştı projemiz. Bugün de 78 velimizin mesleklerini tanıtmasıyla devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan etkinliğe öğretmenler Mergül Şenkurt, Gönül Koç Şahin, Hülya Yetiş, Betül Tığ ve Betül Kavak da katıldı

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