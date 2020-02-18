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Süne zararlısı ve tarla faresi buğdayda verim düşüklüğüne neden oluyor Bilecik'te çiftçi hububat ...

İHA

Çiftçileri bilgilendiren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Selcen Erol, hastalık ve zararlıların hububatta hem kalite hem de verim açısından büyük kayba yol açtığını söyleyerek, "Süne zararlısı ve tarla faresi buğdayda verim düşüklüğü ve kalite kaybına neden oluyor" dedi.
Bilecik'te buğday üretiminin yoğun olduğu merkeze bağlı Beyce köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Hububat Hastalık ve Zararlıları Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı. Köy kahvesinde yapılan toplantıya, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Hatice Derya Aksu, Beyce Köyü Muhtarı Cemil İnce, şube müdürlüğü teknik personeli ve çevre köylerden çiftçiler katıldı.

"Uygun doz, alet ve ekipmanla ilaçlama yapmanız gerekir"
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Selcen Erol, hastalık ve zararlıların hububatta hem kalite hem de verim açısından büyük verim kaybına yol açtığını söyledi. Özellikle süne zararlısı ve tarla faresinin buğdayda verim düşüklüğü ve kalite kaybına neden olduğu belirten Erol sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hastalık ve zararlılarla ilgili olarak il ve ilçe müdürlükleri olarak toplamda 8 ekiple sezonda devamlı olarak köylerimizde tarla kontrollerinin gerçekleştirildiğini, eşik sınırı geçen önemli düzeyde zarar oluşturan hastalık ve zararlı durumunda çiftçilerimiz gerekli mücadele konusunda teknik talimatlara ve kullanım şartlarına uygun bir şekilde uygun doz, alet ve ekipmanla ilaçlama yapmanız gerekir. Buğday milli ekonomi için önemli bir mahsul ve hasat sonrasında da süne konusunda gerekli nitel ve nicel analizlerin yapılır. Kış döneminde yetiştiricilik, hastalık zararlı konusunda yapılan çiftçi toplantıları ile her daim çiftçimizin yanında olan teknik personelimiz bahar döneminde tarla kontrolleri ile ürünlerin takibi yapılır."
Ziraat Mühendisi Selcen Erol daha sonra çiftçilere hububat yetiştiriciliği, hastalıklar ve zararlılar konusunda slayt eşliğinde bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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