Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı kulaklardaki pası sildi Taksim Trio izleyicilerden büyük beğeni aldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Sanatçılarımız, kulaklarımızın pasını sildiler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı kulaklardaki pası sildi Taksim Trio ...

İHA

Bilecik Belediyesi şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Taksim Trio konserinde sahne alan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı ile büyük beğeni topladı.

Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı kulaklardaki pası sildi Taksim Trio izleyicilerden büyük beğeni aldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Sanatçılarımız, kulaklarımızın pasını sildiler"

Bilecik Belediyesi şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Taksim Trio konserinde sahne alan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı ile büyük beğeni topladı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konserde, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve müzisyen İsmail Tunçbilek, büyük bir performans sergiledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Hüsnü Şenlendirici ve beraberindeki sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
"Sanatçılarımız, kulaklarımızın pasını sildiler"
Performansları dolayısıyla sanatçılara teşekkür eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Ben öncelikle bütün Bilecikliler adına sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gece yaşattılar bize. Sanatçılarımız, kulaklarımızın pasını sildiler. Bilecikliler her türlü hizmetin en iyisine layıktırlar. Onun için Bileciklileri böyle değerli sanatçılarımızla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de Bilecik’te olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 25 milyonluk Şangay'da, koronavirüs endişesiyle sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 25 milyonluk Şangay'da, koronavirüs ...
Bilecik'ten Elazığ'a depremzedeler için yardım tırı uğurlandı Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "3 günde 646 paketi oluşturacak yardım topladık" "Giden canlar geri gelmiyor"
YEREL HABERLER Bilecik'ten Elazığ'a depremzedeler için yardım tırı ...
25 milyonluk Şangay'da, koronavirüs endişesiyle sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER 25 milyonluk Şangay'da, koronavirüs endişesiyle ...
Kazada ölen Bilecikli pilot adayı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen Bilecikli pilot adayı son yolculuğuna ...
Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları ...
Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı
Süne zararlısı ve tarla faresi buğdayda verim düşüklüğüne neden oluyor Bilecik'te çiftçi hububat hastalıklarına karşı bilinçlendirildi Ziraat Mühendisi Selcen Erol: "Buğday milli ekonomi için önemli bir mahsul"
YEREL HABERLER Süne zararlısı ve tarla faresi buğdayda verim ...
BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti
YEREL HABERLER BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti
Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı
Organize suç örgütüne operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Organize suç örgütüne operasyonunda 2 tutuklama
Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı
YEREL HABERLER Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı
Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret
Lise öğrencisi bir günlüğüne rektörlük koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Lise öğrencisi bir günlüğüne rektörlük koltuğuna ...
Belediyeye ait 91 iş yeri ihaleye çıkarılıyor
YEREL HABERLER Belediyeye ait 91 iş yeri ihaleye çıkarılıyor
Şaşkın tilki akşam uyumak için çıktığı yerden inemedi
YEREL HABERLER Şaşkın tilki akşam uyumak için çıktığı yerden inemedi
Veliler anaokulu öğrencilerine mesleklerini anlattı 8 veli yaklaşık 100 öğrenciye mesleklerinin zorluklarını anlattı Öğrenciler meslekleri tanıyarak öğreniyor
YEREL HABERLER Veliler anaokulu öğrencilerine mesleklerini anlattı 8 ...
Başkan Şahin: "Bilecikspor'un yeri kesinlikle 3. Lig veya daha üst ligler" Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Günlük değil kalıcı başarılar için çalışmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Şahin: "Bilecikspor'un yeri kesinlikle 3. Lig ...
İlhami Çınar 4'üncü kez Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi
YEREL HABERLER İlhami Çınar 4'üncü kez Muhtarlar Derneği Başkanı ...
Vitraspor evinde 1 puan aldı
YEREL HABERLER Vitraspor evinde 1 puan aldı
Bilecikli genç pilot adayının ölümü sevenlerini yasa boğdu Bilecik semalarında uçarak hemşehrilerine Kurban Bayramı mesajı vermişti
YEREL HABERLER Bilecikli genç pilot adayının ölümü sevenlerini yasa ...
Mustafa Şeker Anadolu Lisesi yarı finalde
YEREL HABERLER Mustafa Şeker Anadolu Lisesi yarı finalde
Osmaneli'de 500 konuta ihtiyaç var Osmaneli Belediye başkanı Münür Şahin: "İlçemiz, Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik YHT yatırımı sonucu tercih edilen yerleşim yeri oldu" "Osmaneli'nde yatırım yapmak isteyenlerden önce hareket edenler avantaj sağlayacak"
YEREL HABERLER Osmaneli'de 500 konuta ihtiyaç var Osmaneli Belediye ...
İlçenin tek erkek terzisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İlçenin tek erkek terzisi son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X