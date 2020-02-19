Şubat ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı din görevlileri toplantısına Bilecik'in Osmaneli ilçesi ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen başkanlığında Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu toplantı salonunda din görevlileri toplantısı yapıldı. Toplantıya, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Kur’anı Kerim'in okunmasıyla başlayan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığından gelen görevlileri ilgilendiren talimatlar ve uyulması gereken konular açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.