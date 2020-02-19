Bilecik'te bir okul tarafından düzenlenen bursluluk sınavına tam 2 bin öğrenci müracaat ederken, sınav günü kapıda uzun kuyruk oluştu.

Bilecik'te faaliyet gösteren bir koleji tarafından 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen ve 'O Sınav Bu Sınav' sloganı kapsamında düzenlenen bursluluk sınavına 2 bin öğrenci müracaat etti. Dördüncü sınıftan 11'inci sınıfa kadar sınıf gruplarından öğrencilerin katıldığı sınav sonrası dereceye girenler 20202021 eğitim öğretim yılında kayıt esnasında indirim kazanacak. Öte yandan öğrenciler sınavda ter dökerken, okul bahçesine sığmayan veliler de dışarıda heyecanla bekledi.

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