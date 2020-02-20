Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbahara hazırlık çalışmaları kapsamında yüzlerce ağaç ve binlerce bitki toprakla buluştu.

Bilecik'in sahip olduğu yeşil alanların artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir köşesinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor. Şubat ayı içerisinde başlayan çalışmalar kapsamında 600 çınar, 570 ıhlamur ve çeşitli ağaç türleri olmak üzere toplamda bin 531 adet ağaç toprakla buluştu. Çalışmalar kapsamında çınar, ıhlamur, oya ağacı, hatmi ağacı, akçaağaç, mazı, servi, ladin, süs eriği, sedir, top akasya, karaağaç ve arguvan çeşitlerinden oluşan ağaçları, ilkbahar için diken ekipler biberiye, yan ardıç, kızılcık, taflan, Amerikan sarmaşığı, formium, dağ muşmulası, karayemiş, nitida, ateş dikeni, kelebek çalısı, şimşir, ligustrum ve filbahri çeşitlerinden oluşan 10 bin 600 adet bitkiyi toprakla buluşturdu.

Şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç ve bitki dikme çalışmalarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bildirildi.

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