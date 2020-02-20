Minik öğrenciler polislik mesleğini tanıdı

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Bilecik'te Bozüyük İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran kursunun öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleği hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Yeni Mahalle Kur'an Kursu öğreticileri Fatma Gökkaya ile Ayşe Abbas eşliğinde 46 yaş Kuran kursu öğrencileri Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Annelerin hazırladığı pasta ve börekleri polis amcalarına ikram eden minik öğrenciler, polislik mesleği hakkında bilgi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki çeşitli birimleri gezen minik öğrenciler, polis amcaları ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

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