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“Kazım Karabekir’in Siyasi ve Askeri Hayatı” konferansı Kazım Karabekir'in kızı Timsal ...

İHA

Bilecik Türk Ocağı Şubesi ve Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla 'Kazım Karabekir'in Askeri ve Siyasi Hayatı' konulu konferans düzenlendi.

“Kazım Karabekir’in Siyasi ve Askeri Hayatı” konferansı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir: "Cihan yıkılsa Türk yılmaz"

Bilecik Türk Ocağı Şubesi ve Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla ‘Kazım Karabekir’in Askeri ve Siyasi Hayatı’ konulu konferans düzenlendi.
Bilecik Türk Ocağı, Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamın da bir program daha yaparak, Kurtuluş Savaşı’nın önemli komutanlarından Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’i Bilecik ilinde ağırladı. Bilecik Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin, selamlama konuşması yaparak yoğun ilgi gören konferansı başlattı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde konferans veren Timsal Karabekir, Milli Mücadele yılları ve babası Kazım Karabekir ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Konferans ardından konuşan Timsal Karabekir, “Cihan yıkılsa Türk yılmaz’ diyen bir kişilik” ifadesiyle babasının hayat felsefesini gelen konuklara anlattı. Timsal Karabekir, askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması için emir alan Kazım Karabekir'in bu görev için gittiği Erzurum'da yaşananları anlatırken şunları ifade etti:
“Bugün Erzurum Atatürk Evi olan evde, Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesinin nasıl yürütüleceğini planlarken Cevat Paşa, Kazım Karabekir Paşa'nın kolordusuyla geldiğini haber verir. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir'e verilen tutuklama emrinden haberdardır. Her şeyin bittiğini, Kurtuluş Savaşı'nın başlamadan bittiğini düşünür. Bu sırada Kazım Karabekir Paşa içeri buyur edilir. Kazım Karabekir Paşa içeri girer ve asker selamı vererek ‘Ben ve kolordum Milli Mücadele’de emrinizdeyim Paşam’ der ve birbirlerine sarılırlar. Bir süre sonra Kazım Karabekir'in aldığı, bizim ilk evimizde çok talihsiz bir olay oldu. İzmir suikastı davası nedeniyle babam Kazım Karabekir bu evden alındıktan bir süre sonra mahkemeye çıktı. Mahkemede yargılandıktan sonra beraat etse de bu durumdan çok etkilendi. Mustafa Kemal Atatürk ile araları açılsa da Atatürk Türk Dil Kurumu toplantısına babamı davet etmiş. Ama babam orada etten bir duvarla karşılaşmış ve Atatürk'le göz göze gelememiştir. Daha sonra Atatürk, hasta yatağında Kazım Paşa'yla helalleşmek istediğini bildirdiyse de bu haber babama ulaştırılmadı. Daha sonra babama 'gider miydin?' diye sorduğumuzda 'Elbette giderdim. O Mustafa Kemal'dir. Onun çağırdığı yere gidilir' demişti" diye ifade etti.
Kazım Karabekir'in üç bayrama çok önem verdiğini ifade eden Karabekir, "Beden eğitimi bayramı, Kitap bayramı ve Ağaç bayramı, 6 bin yetim çocuğa sahip çıkarak yetimlerin babası lakabını almıştır" dedi.
Konferansın sonunda Kazım Karabekir’in yazdığı 'Türk Yılmaz' marşını dinlettiren Timsal Karabekir duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Semih Şahin, konferansın sonunda yaptığı konuşmada, Timsal Karabekir’e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin ise Timsal Karabekir’e ipek işlemeli bir tablo hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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