Cezaevinden firar eden şüpheli aranıyor

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan tutuklu yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün akşam yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu 34 yaşındaki Emrah D.'in kaçtığı anlaşıldı. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahsın eşkal bilgileri verildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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