Bilecik'te ceviz üretimi yaygınlaşıyor 'Altın Kabuk Ceviz Çalıştayı' Bilecik'te yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Bilecik potansiyeli gerçekten çok iyi olan, ama pazara sürdüğü ürün miktarı itibariyle az"

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Ceviz Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında 'Altın Kabuk Ceviz Çalıştayı' Bilecik'te yapıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştay da yaptığı konuşmada ekonomik getirisi çok yüksek olan cevizin, yaprağından dalına, meyvesinden kabuğuna kadar değerli bir ürün olduğunu belirtti. Cevizin, ekonomik anlamda getirisi yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Bilecik valisi Bilal Şentürk, sözlerine öyle devam etti;

''Ceviz, saklanabilen ve uzun süre muhafaza edilebilen bir üründür. Yaprağından, ağacına kadar, meyvesinin içine, kabuğuna kadar her şeyi ile değerli olan bir üründür. Bilecik'te 2019 yılı itibariyle 7.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruldu, şu anda kamulaştırma çalışmaları devam etmekte. Bu çalışmaya 8. OSB demiştik, çünkü bir taraftan tarımsal bir faaliyet gibi başlasa da bir sanayi ürünü şeklinde değerlendirilmesi için altyapının burada oluşturulmasını arzu ediyoruz.Ceviz konusunda zaten kendine özgün markası da var. Bilecik cevizi olarak ama üretim potansiyeli ve ürettiği ürün en iyi şekilde değerlendirilen bir yer olarak Bilecik'in bir atılım yapmasını istiyoruz. Meseleyi sadece ceviz fidanını alıp toprakla buluşturmaktan ibaret olarak algılamayın onun üretim sürecine yani dikimden, bakım sürecine kadar sağlıklı gerçekleşmesini en üst seviyede verim alınabilmesi için faaliyetlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda ayrıca Gölpazarı ilçesi de Gıda Organize Sanayi Kuruluş faaliyetlerini yürütüyoruz yani ceviz çok kıymetli bir ürün ve Bilecik'te buna sahip çıktı.''



"Bilecik potansiyeli gerçekten çok iyi olan, ama pazara sürdüğü ürün miktarı itibariyle az"

Projede ilk fidan dağıtımını Söğüt'ten başladıklarını anlatan Bilecik Valisi Şentürk, ''İlk fidan verdiğimiz vatandaş bir teyze idi. Teyze dedim, 'Sen nereden geldin?’ dedi ki; 'Ben Eskişehir'den geldim ve 23 yıldır Eskişehir'de ikamet ediyorum, köyle olan bağlarımız biraz zayıflamıştı, duyduk ki böyle bir çalışma var, bizde köyde boş bırakıp gittiğimiz arazilerimizi değerlendirelim diyerek buraya geldik ve 100 tane fidan alıp köyümüze dikeceğiz' dedi. Yani bizim Bilecik olarak gurbete giden vatandaşların köyleri ile bağlarını yeniden inşa etmek adına da dışarıdaki hemşerileride köylerine gelsin ve hasatlarını yapsınlar. Bilecik potansiyeli gerçekten çok iyi olan, ama pazara sürdüğü ürün miktarı itibariyle az. Biz burada o zaman üretim miktarını ve kalitesini daha da yükselteceğiz" dedi.



"Ceviz üretiminden 2023 yılında 200 milyon lira gelir sağlanmasını hedefliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise; ceviz üretiminden 2023 yılında 200 milyon lira gelir sağlanmasını hedeflediklerini, köyden kente göçü biraz tersine çevirmek ve köyde yaşayan insanların doğduğu yerde doyması ve gelir seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Lütfi Pırlak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Veli Erdoğan, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Ümran Ertürk ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Rafet Aslantaş'ın sunumları ile devam eden çalıştay, proje tanıtım filmi ve çiftçi kadınların tiyatro gösterisiyle sona erdi.

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