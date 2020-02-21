64 yıl sonra klarnetle buluştu Askeri bandoda klarnetle çalan 84 yaşındaki Mustafa amcanın hayali 64 yıl sonra gerçekleşti Müzik sevgisi onları buluşturdu, biri 17, diğeri 84 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

64 yıl sonra klarnetle buluştu Askeri bandoda klarnetle çalan 84 yaşındaki Mustafa amcanın hayali 64 ...

İHA

Askerlik yaptığı 2 yıl boyunca bando takımında görev yapan ve daha sonra imkansızlıklar nedeniyle alamadığı klarnetten uzak kalan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu'nun hayali 64 yıl sonra gerçekleştirildi.

64 yıl sonra klarnetle buluştu Askeri bandoda klarnetle çalan 84 yaşındaki Mustafa amcanın hayali 64 yıl sonra gerçekleşti Müzik sevgisi onları buluşturdu, biri 17, diğeri 84 yaşında

Askerlik yaptığı 2 yıl boyunca bando takımında görev yapan ve daha sonra imkansızlıklar nedeniyle alamadığı klarnetten uzak kalan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu'nun hayali 64 yıl sonra gerçekleştirildi.
Mustafa Turgutoğlu, 1956 yılında askere gitti. Burada 2 yıl boyunca bando takımında klarnet çalan Turgutoğlu, askerden geldikten sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle klarnetten uzak kaldı. Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz ekim ayından bu yana 550 öğrencinin eğitim aldığı Sanat Akademisi açılışında müzik sevgisi, 17 yaşındaki Emre Daşdelen ile 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu’nu buluşturdu. Gitar, bağlama, keman, klarnet, perküsyon, bateri, piyano, yan flüt, halk oyunları, modern danslar, Türk halk müziği korusu, sanat müziği korosu, çocuk korosu, resim ve heykel alanlarında eğitimlerin verildiği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi 15 Ekim’den bu yana müzikseverlere hizmet veriyor.

Hüsnü Şenlendirici, Mustafa Amca'nın elini öptü
Dünyaca ünlü Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’nin katıldığı Sanat Akademisi açılışında, Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşayan ve alzaymır hastası eşine duyduğu aşkla haber ve belgesellere konu olan Mustafa Turgutoğlu'na, askerdeyken çalmayı öğrendiği ancak daha sonra imkansızlıklar nedeniyle satın alamadığı klarnet hediye edildi. Dünyaca ünlü Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de Mustafa Amca'nın elini öperek bir süre sohbet etti.
Birçok müzik dalında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi açılışında Belediye Başkanı Semih Şahin, 1956'da askerlik sırasında 2 yıl bando takımında görev yapan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu’na klarnet hediye etti. Mustafa Turgutoğlu hediye karşısında duygulanırken, kendisine klarnet hediye eden Başkan Şahin ve Sanatçı Hüsnü Şenlendirici’ye teşekkür etti. Mustafa Turgutoğlu müziği çok sevdiğini ve hediye edilen klarneti hep saklayacağını belirtti.
Öte yandan Emre Daşdelen ile Mustafa Turgutoğlu, Belediye Başkanı Semih Şahin ile Sanatçı Hüsnü Şenlendirici’ye klarnet çalarak hünerlerini sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yaman'ın İstanbul temasları
YEREL HABERLER Başkan Yaman'ın İstanbul temasları
Geri dönüşümden bisiklet park alanları yapıldı
YEREL HABERLER Geri dönüşümden bisiklet park alanları yapıldı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Millet Kütüphanesi'nin açılışına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Millet ...
Bilecik'te ceviz üretimi yaygınlaşıyor 'Altın Kabuk Ceviz Çalıştayı' Bilecik'te yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Bilecik potansiyeli gerçekten çok iyi olan, ama pazara sürdüğü ürün miktarı itibariyle az"
YEREL HABERLER Bilecik'te ceviz üretimi yaygınlaşıyor 'Altın Kabuk ...
Cezaevinden firar eden şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Cezaevinden firar eden şüpheli aranıyor
“Kazım Karabekir’in Siyasi ve Askeri Hayatı” konferansı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir: "Cihan yıkılsa Türk yılmaz"
YEREL HABERLER “Kazım Karabekir’in Siyasi ve Askeri Hayatı” ...
Bozüyük’te MEGİP projesi kapsamında 2 bin 90 kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Bozüyük’te MEGİP projesi kapsamında 2 bin 90 kişi ...
Başkan Yaman Umre'den dönen çifti ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yaman Umre'den dönen çifti ziyaret etti
Okul Sporları Gençler B Güreş müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Okul Sporları Gençler B Güreş müsabakaları sona erdi
Leblebicioğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı
YEREL HABERLER Leblebicioğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı
Başkan Şahin cami inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Şahin cami inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın Ankara temasları
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın Ankara ...
Minik öğrenciler polislik mesleğini tanıdı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler polislik mesleğini tanıdı
Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Yıldız kızlarda birincilik yine Bozüyük Belediyesinin
YEREL HABERLER Yıldız kızlarda birincilik yine Bozüyük Belediyesinin
Anaokulu öğrencilerinden emniyet müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden emniyet müdürlüğüne ziyaret
Buğday üreticileri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Buğday üreticileri bilgilendirildi
AK Parti Bilecik'te yeni kadın kolları başkanı belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik'te yeni kadın kolları başkanı belli ...
Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu
Hüsnü Şenlendirici Sanat Akademisi açılışına katıldı Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici: "İnşallah buralarda çok güzel gençler yetişecek" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: ‘’Binalarımızın içini kültür ve sanatla dolduracağız’’
YEREL HABERLER Hüsnü Şenlendirici Sanat Akademisi açılışına ...
Bu kuyruğun sebebi sadece çocuklarını sınava sokabilmek Bilecik'teki bursluluk sınavına 2 bin öğrenci katıldı
YEREL HABERLER Bu kuyruğun sebebi sadece çocuklarını sınava ...
Başkan Şahin iş yeri açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Şahin iş yeri açılışına katıldı
Bilecik, 2 turnuvaya ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Bilecik, 2 turnuvaya ev sahipliği yapacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X