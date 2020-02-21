Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Micheal Bloomberg, başkanlık kampanyası için 463 milyon dolar harcadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonrasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Aydın Ç. idaresindeki 43 AT 193 plakalı otomobil, Şelale rampaları mevkiinde havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nadide Ç. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.