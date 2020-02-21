Micheal Bloomberg, başkanlık kampanyası için 463 milyon dolar harcadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Satranç Temsilciliği tarafından organize edilen satranç müsabakaları sona erdi.

Bilecik İl Satranç Temsilciliği tarafından organize edilen ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği küçük ve minik satranç yarışmaları, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen final müsabakalarıyla sona erdi. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.