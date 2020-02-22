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“Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları” eğitimi Bilecik Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir ...

İHA

“Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları” eğitimi Bilecik Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin: "Gereksiz işlemlerin önüne geçilerek etkin maliyetli daha kaliteli ve verimli bir sağlık hizmeti sunulacaktır"

Bilecik Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık yöneticileri ve çalışanlara yönelik Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları Eğitimi verildi.

Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Bilecik Sağlık Müdürü aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, sağlık hizmetleri ikamesi olmayan, karmaşık iş süreçleri içeren, ileri uzmanlık seviyesi barındıran ve birden fazla sektörün bir araya gelerek hizmet üretmesi gibi özelliklere sahip olduğunu söyledi.

"Eğitimde yönetici ve çalışanlarımıza hizmet sunumu ve çalışma ortamında yeni bir düşünce kazandırmayı hedefledik"
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda daha kaliteli, verimli, güvenli, daha az maliyetli ve gereksiz beklemelerin olmadığı sağlık hizmeti talebinde artış bulunduğunu anlatan Keskin, sözlerine şöyle devam etti;
"Sağlık hizmeti üreten yönetici ve çalışanlar ise bu talebe cevap verebilmek için yeni arayışlar içerisine girmiştir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni çözümler yeni yaklaşımlara olan ihtiyaç çerçevesinde ortaya çıkan bir yaklaşım olan yalın hastanelerin yönetim şeklini ve organizasyon yapısını değiştiren bir felsefedir. Yalın; hataları ve bekleme sürelerini ortadan kaldırarak hasta tedavi ve bakım kalitesini artırmaya imkan sağlayan bir yöntemdir. Yalın, çalışanları destekleyerek önlerine çıkan engelleri kaldıran ve onların esas hizmet alanına odaklanmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Müdürlüğümüz öncülüğünde hazırlanan bu eğitimle, yalın düşünce metotlarının sağlık tesislerimizde hayata geçirilmesinin ilk adımı atılmıştır. Bu eğitimde; yönetici ve çalışanlarımıza hizmet sunumu ve çalışma ortamında yeni bir düşünce, kültür ve metotlar kazandırmayı hedefledik.Yalın düşünce ve yaklaşımların sağlık tesislerimizde bir kültür olarak yerleşmesiyle birlikte iş süreçlerinde oluşan, israfların, hataların, beklemelerin, gereksiz işlemlerin önüne geçilerek etkin maliyetli daha kaliteli ve verimli bir sağlık hizmeti sunulacaktır. Bu eğitim sağlık tesislerimiz için bir başlangıç olup, yalın hastane anlayışının sağlık tesislerimizde bir kültür bir düşünce ve metot olarak yerleştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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