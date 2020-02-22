Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecik 1. Amatör Lig 19. hafta müsabakasında Bilecikspor, Söğütspor'u 30 mağlup etti.

Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 19. hafta müsabakasında Bilecikspor, Söğütspor'u 30 yenerek, galibiyet serisine devam etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 26. dakikasında Tayfun Yalçın'ın golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra iki takımın karşılıklı atakları sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarısına da iyi başlayan Bilecikspor maçın 68. dakikasında Tayfun Yalçın kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Maçın 83. dakikasında Bilecikspor'un golcüsü Tuna Kumru skoru belirleyen golü kaydetti. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor sahadan 30 galip ayrıldı.

Bu galibiyet sonrası Bilecikspor puanını 48'e çıkarırken, Söğütspor 38 puanda kaldı.

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