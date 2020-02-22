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Kenya’daki Müslümanlara yardım eli Maddi ve manevi ihtiyaçlara yönelik ihtiyaçlar karşılandı Kenyalı ...

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Abdullah Baba Vakfı Bozüyük Temsilcisi Levent Susam, Kenya'ya gönüllü olarak giderek buradaki Müslüman vatandaşlar için yardım faaliyetlerinde bulundu.

Kenya’daki Müslümanlara yardım eli Maddi ve manevi ihtiyaçlara yönelik ihtiyaçlar karşılandı Kenyalı Müslümanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye selam gönderdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Abdullah Baba Vakfı Bozüyük Temsilcisi Levent Susam, Kenya’ya gönüllü olarak giderek buradaki Müslüman vatandaşlar için yardım faaliyetlerinde bulundu.
Bir gönüllü arkadaşı ile Kenya’ya giden Susam, buradaki izlenimlerini aktardı. Vakıf Temsilcisi Levent Susam, orada açlık ve sefalet içerisinde yaşam mücadelesi veren Müslümanların insani yardımdan çok manevi açlıklarını doyurucu yardımlar talep ederek islam dinini kendilerine öğretmeleri için talepte bulunduklarını söyledi.

"Ülkenin en ücra yerlerini tercih ettik"
Vakıf Temsilcisi Levent Susam, “Abdullah Baba Vakfı Türkiye’de ve dünyadaki mazlum Müslümanlara insani yardım yanında İslami hizmetler ulaştırmak amacıyla 2019 yılında kurulmuş bir vakıftır. Kısa zamanda çok büyük işlere imza atarak özellikle Etiyopya, Kenya, Sudan gibi Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen Kur’anı Kerim dağıtımı, mescit yapımı, su kuyusu, gıda yardımı ve kurban faaliyetleri ile yurt içi ve yurt dışında uluslararası platformda faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları arasındaki yerini almaya çalışmaktadır. Türkiye’de aşk eri Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerinin şehri olan Konya’da kurulan vakfımız, büyük bir hızla hizmet ağını genişletmekte, hizmet zincirine yeni halkalar dahil etmektedir. Abdullah Baba Vakfı en son olarak geçtiğimiz hafta Kenya’ya insani yardım faaliyetlerinde bulunduk. Bu proje üzerinde düşünürken yardımlarımızı nereye kimlere ulaştırmalıyız sorusu kafamızı çok kurcaladı. Birçok vakfın gittiği yerlere gitmektense ulaşımın zor olduğu, Müslüman nüfusu az olduğu için gözden kaçan yerleri yani ülkenin en ücra yerlerini tercih ettik. Kenya ile Etiyopya sınırı arasında bulunan çölde ulaşımın olmadığı, insani yardım kuruluşun kolayca ulaşamayacağı hatta hiç gitmediği yerlere başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden yardımseverlerinin hayırlarını ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her gittiğimiz yerde selamlarını ve sevgilerini ilettiler"
Susam, ülkedeki Müslümanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ve sevgilerini ilettiklerini söyleyerek, "Kenya’da binlerce Kuranı Kerim, Elifbe cüzü, Yasini Şerifler ve yine insani yardımlar, kurbanlar, yemek ikramları, maddi yardımlar olmak üzere hediyeler götürdük. Yediden yetmişe oradaki Müslüman kardeşlerimize büyük bir sevinç yaşattık ve yaşadık. Buradaki mazlum Müslümanlar, Türkiye’ye sevgilerini her fırsatta dile getirdiler. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye her gittiğimiz yerde selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Kendilerine; “Türkiye’den ne istersiniz? Sizlere nasıl yardım edebiliriz?” diye sorduğumuzda bizlere "Dinimizi öğretecek hocalar gönderin ya da bizim çocuklarımızı alın yetiştirin, gelsinler çocuklarımıza dinimizi öğretsinler” cevabını aldık. Çok şaşıracaksınız belki ama su kuyusu ve insani yardım talepleri en sonda yer almaktaydı ki en yakın su kuyusunun yaşam alanına 8 kilometre uzaklıkta olduğu yerler gördük" diye belirtti.

"Kur'an, mescit ve İslam dinini kendilerine öğretecek öğretmenler isteyen bir toplulukla karşılaştık"
İnsan doğası gereği ilk önce karnının doymasını, susuzluğunun giderilmesini ister diye düşünebilirsiniz. Ancak bu konularda aza kanaat eden ve bizden manevi açlıklarını gidermek için Kur'an, mescit ve İslam dinini kendilerine öğretecek öğretmenler isteyen bir toplulukla karşılaştık. Bu durum bizi hem çok mutlu etti hem de hüzünlendirdi. Ülkemiz ve Abdullah Baba Vakfı olarak sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gördük. Bundan sonra ki hizmetlerimiz de önceliğimizin ne olması gerektiği konusunda bize ışık tuttular. O zorluklar içinde vakıflanma bilinci ile hareket eden bir grup hanım kardeşimiz bizleri etkileyen en önemli konu oldu. Kendi aralarında bir araziyi ekip biçip geliri ile fakirlerin ihtiyaçlarının karşılama gayretleri takdire şayandı ve yüreklerimize dokundu. Meşakkatli ancak bir o kadar bereketli, manen bizi çok mutlu eden, güzel dostlar edindiğimiz ve anılarımızda daim tebessüm ile anacağımız bir çalışma yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz ve bu son olmayacak. Nerede bize muhtaç Müslüman kardeşlerimiz varsa rabbimizin izni ile gücümüz yettiğince yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sizler bizim elimizden tutun bizlerde sizin adınıza Müslüman mazlumların ellerinden” dedi.

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