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Bilecik’te bilardo turnuvası başladı

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar önce yapılan ve vatandaşların özlemle beklediği bilardo turnuvaları yeniden başladı.

Bilecik’te bilardo turnuvası başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar önce yapılan ve vatandaşların özlemle beklediği bilardo turnuvaları yeniden başladı.
Türkiye şampiyonalarına katılan ve derece alan Bozüyüklü bilardocu Murat Kiremitçi öncülüğünde Amerikan ve 3 bant bilardo turnuvası başladı. 15 yaş üzeri kadın ve erkek bilardocuların katılabileceği turnuvaya 30 bilardo sever katılım sağlarken, turnuva yarın akşam sona erecek.
Turnuva hakkında bilgi veren bilardocu Murat Kiremitçi, ilerleyen günlerde Bozüyük’te bir bilardo ekibini kurmak istediklerini ve bu ekibi Türkiye şampiyonalarına hazırlayacaklarını belirterek, “Gençlerimizi uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutup bu gibi spor dallarında başarılı olmaları için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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