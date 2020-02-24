1308 Osmaneli Belediyespor kazanması bildi

Bilecik 1. Amatör Lig 19. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor, deplasmanda Yeşilyurtspor maçını kazanması bildi.

Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahada oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 19. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor, deplasmanda Yeşilyurtspor'u 42 yendi. Alınan galibiyet sonrası teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımız Bozüyük deplasmanından galibiyetle önemli bir galibiyet ile döndü. Yeşilyurtspor'un centilmence mücadelesi ve takımımızı ağırlaması için çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurtspor'a sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. 1308 Osmaneli Belediyespor'umuzun sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyorum" dedi.

1308 Osmaneli Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 47'e çıkararak, ligde 3'üncü sıradaki yerini korudu. Yeşilyurtspor ise 6 puanda ligin alt sıralarında yer aldı.

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