Lise öğrencileri, derslerini tarihin beşiğinde işledi

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri bir tarih dersini Osmanlı Devletinin manevi kurucusu aynı zamanda devletin kurucusu Osmangazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu yerleşkede işledi.

Milli Eğitim Bakanlığını tarafından hazırlanan "2023 Vizyon Belgesi" projesi 'Öğrenmelerin Okul Dışı Eğitim Ortamları' uygulaması kapsamında Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri bir tarih dersinin Şeyh Edebali'nin türbe yerleşkesinde işledi. Derste, kuruluşun ve kurtuluşun başladığı şehir konumundaki Bilecik'in ilk yerleşim sahalarından olan Şeyh Edebali Türbesi ve çevresindeki alanların tarihi süreçleri, camiler, hamamlar, mahalleler, kale ve çevresindeki yerleşme yapıları, tarihi kaynaklarda Osmangazi'nin evinin bulunduğu alan ve bu alan ile ilgili yapılan çalışmalar, Şeyh Edebali'nin bu bölgeye yerleşme ve yurt tutma süreci ve İstiklal Mücadelesi gibi konular işlendi.

Ayrıca, derse Bilecik İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyeleri Doç. Dr. Taner Bilgin ve Doç. Dr. Refik Arıkan katıldı. Ertuğrulgazi Lisesi tarih öğretmenin dersi sonrası Bilgin ve Arıkan ayrıca öğrencilere Bilecik'in tarihi süreçteki kuruluş ve kurtuluş mücadelesini anlattılar.

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