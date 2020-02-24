Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 332 konut için başvuru süreci tamamlandı. TOKİ tarafından yapılacak 332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu.

Bozüyük'te 100 adet 2+1 konut için bin 187, 232 adet 3+1 konut için ise 932 kişinin başvurusu kabul edildi. 83 kişinin başvurusu belirlenen şartları taşımadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.



Kura çekimi 9 Haziran'da

TOKİ tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, ev sahibi olabilmek için kura gününü beklemeye başladılar. Konutların kura çekiminin 9 Haziran Salı günü yapılacağı belirtildi.

Diğer taraftan konutların yapılacağı yerin belirsizliği sürerken, konutların büyük ihtimalle ikinci etap TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki hazine arazisine yapılacağı kaydedildi.

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