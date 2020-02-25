Karatede kız-erkek takımları yarı finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) karate grup müsabakalarında Bilecikli sporcular büyük başarı elde ederken, kız ve erkek takımları yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.
2223 Şubat 2020 tarihlerinde arasında Muğla’da düzenlenen ANALİG karate grup müsabakalarında Bilecikli karateciler 2 gümüş, 1 bronz ve 2 beşincilik elde eden kadın takımı 23 puan, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 3 beşincilik elde eden erkek takımı 44 puan alarak ANALİG yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.
Yarı final müsabakaları 2122 Mart 2020 tarihlerinde dört farklı şehirde düzenleneceğini anlatan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, antrenör ve sporcuları tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarılar diledi.
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