İnegöl Yörükleri Derneği'nden ziyaret

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yörüklerin kurduğu İnegöl Yörükleri Derneği ziyaretlerine devam ediyor.

İlçeye bağlı Hacı Hasan ve Yeni Yörük Köyünde ikamet eden Yörüklerle bir araya gelen dernek üyeleri İnegöl'de artık Yörüklerinde varlığını farkına varılması ve söz haklarının olması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesine vurgu yaptılar. Ertuğrul Gazi Derneği ile omuz omuza verilen bu mücadele ile Yörükleri hak ettikleri noktaya getireceklerini dile getiren İnegöl Yörükleri Derneği Başkanı Erhan Batı, İnegöl'de yaşayan tüm Yörüklerin desteğini istedi.

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