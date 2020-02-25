Tamir için çıktığı çatıdan düştü, hastanede öldü

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BİLECİK'te, güneş enerjisi sistemini tamir için çıktığı 4 katlı binanın çatısından düşen Saffettin Korkmaz (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta oturan Saffettin Korkmaz, güneş enerjisi sistemini tamir etmek için dairenin bulunduğu 4 katlı binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Korkmaz, beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Korkmaz, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine Saffettin Korkmaz, yaşamını yitirdi.



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