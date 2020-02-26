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Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk’ten ‘Doğu Türkistan’ konferansı

İHA

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde katıldığı konferansta, Çin hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan halkının maruz kaldığı zulmü anlattı.

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk’ten ‘Doğu Türkistan’ konferansı

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde katıldığı konferansta, Çin hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan halkının maruz kaldığı zulmü anlattı.
Konuşmasında Doğu Türkistan coğrafyasının çok eski dönemlerden bu yana bir Türk yurdu olduğunu belirten Tümtürk, Türklerin ruhi, milli ve manevi hamurunun Doğu Türkistan’da yoğrulduğunu söyledi. Hiçbir Türk’ün bu topraklarda yaşanan acılara kayıtsız kalamayacağını ifade eden Tümtürk, "Çin devletinin Doğu Türkistan’da sistematik bir asimilasyon ve yok etme politikası izliyor Doğu Türkistan halkının milli ve dini kültürünü yaşamasına izin verilmediğini, bu duruma karşı gelen milyonlarca Türk’ün de hapishanelerde tutuluyor. Çin’in zulmü Firavun’u ve Nemrut’u aşmıştır. Türk halkının Doğu Türkistan’da yaşanan acılara sessiz kalmaması gerekir" dedi.
Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından Seyit Tümtürk’e Üniversitenin anı tabağı, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Cankara tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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