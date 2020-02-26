Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları eğitimi verildi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlara 'Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları' ve 'TR41/19/TD/0085' eğitim verildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 Yılı eylülekim dönemi teknik destek programı kapsamında, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Proje Birimi tarafından 'Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları' ve 'TR41/19/TD/0085' eğitimleri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde geniş bir çalışan ve yönetici katılımıyla verildi.

Eğitimde yalın hastane sisteminin dayandığı felsefe, kültür ve metotları tanıtılmış, eğitim kapsamında sağlık tesislerimizde yalın sistem uygulamaları yapıldı. Yalın sağlık uygulamaları yapılarak sağlık tesislerimizdeki hasta, çalışan ve malzeme süreçleri fiili olarak gözlemlenerek yaşanan bekleme süreleri, hatalar ve görsel düzensizlikler tespit edilmeye çalışıldı. Yalın hastane eğitimi, yönetici ve çalışanlarımıza yeni bir bakış açısı kazandırması yönüyle çok olumlu buldu.

Öte yandan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, projenin 2'inci fazında yalın hastane kültür ve metotlarının sağlık tesislerinde yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına çalışılacağı bildirildi. Eğitim sonunda Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından eğitmenlere plaket takdim edildi.

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