Semt pazarına ilgi yoğun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Semt pazarına ilgi yoğun

İHA

Bilecik'te her hafta çarşamba günü kurulan semt pazarına ilgi yoğun olurken, mahalle sakinleri taze ürünleri alma imkanı buluyor.

Semt pazarına ilgi yoğun

Bilecik'te her hafta çarşamba günü kurulan semt pazarına ilgi yoğun olurken, mahalle sakinleri taze ürünleri alma imkanı buluyor.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokak'ta üzerine her hafta çarşamba günü kurulan semt pazarı mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi gösterirken, pazarcının yüzü gülüyor. Semt pazarının her çarşamba günü Bahçelievler Mahallesi'nde olduğu gibi her hafta cuma günüde İstiklal Mahallesi Kuvayı Milliye Sokak’ta bulunan Şehir Müzesinin alt sokağında kurulduğunu belirten Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Tüm halkımıza keyifli alışverişler, pazar esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Vatandaşlara hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı
YEREL HABERLER Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı
AK Parti haftalık olağan toplantısı yaptı
YEREL HABERLER AK Parti haftalık olağan toplantısı yaptı
AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret Başkan Soydan, "Pazaryeri AK Parti belediyeciliğin hizmetini daha önce gördü"
YEREL HABERLER AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret Başkan Soydan, ...
Boşanmaların üçte ikisi evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti
YEREL HABERLER Boşanmaların üçte ikisi evliliğin ilk beş yılı içinde ...
Şehirdeki tuvalet ve ihtiyaç alanları engelliler için yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Şehirdeki tuvalet ve ihtiyaç alanları engelliler için ...
Bilecik'in fenomeni 'Küplülü Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Yaşar Yavaş Bileciklilerin hem dem dualarını, hem de yarımlarını bekliyor İş insanı İsmail Cinoğlu, "Şu mübarek günlerde Bileciklilerin yardımları esirgemeyeceği biliyorum"
YEREL HABERLER Bilecik'in fenomeni 'Küplülü Yaşar'ın sağlık durumu ...
Tarihi cami minaresinde yıkılma tehlikesi Cami Derneği yetkilileri; “Ya onarın, ya da onarılmasına izin verin”
YEREL HABERLER Tarihi cami minaresinde yıkılma tehlikesi Cami ...
Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek durabildi, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek ...
Pestisite maruz kalma akut ve kronik sağlık sorunlarına neden oluyor 131 üreticiye Hasat Öncesi Pestisit Denetimi eğitimi verildi Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "Pestisitlerin canlılar üzerindeki etkisi fetal yaşamdan itibaren başlamaktadır"
YEREL HABERLER Pestisite maruz kalma akut ve kronik sağlık ...
Başkan Suer'den Rektör Taş'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Suer'den Rektör Taş'a ziyaret
Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım'dan bir kupa daha
YEREL HABERLER Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım'dan bir kupa daha
Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yalın Hastane Sistemi ve Uygulamaları eğitimi verildi
Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk’ten ‘Doğu Türkistan’ konferansı
YEREL HABERLER Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk’ten ...
AFAD gönüllülerine eğitimi verildi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine eğitimi verildi
Misafirliğe geldiği Bozüyük’te Müslüman oldu
YEREL HABERLER Misafirliğe geldiği Bozüyük’te Müslüman oldu
Tamir için çıktığı çatıdan düştü, hastanede öldü
YEREL HABERLER Tamir için çıktığı çatıdan düştü, hastanede öldü
Bilecik'te 187 AFAD gönüllüsü var Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bilecik İl Müdürü Hayri Demirel; "AFAD gönüllüsü tamamıyla kendi isteği doğrultusunda hiçbir maddi beklentisi olmadan katkı sağlayan kişidir" "Gönüllü olmaya davet ediyoruz"
YEREL HABERLER Bilecik'te 187 AFAD gönüllüsü var Afet ve Acil Durum ...
İnegöl Yörükleri Derneği'nden ziyaret
YEREL HABERLER İnegöl Yörükleri Derneği'nden ziyaret
Vitraspor altın değerindeki 3 puanı aldı
YEREL HABERLER Vitraspor altın değerindeki 3 puanı aldı
İki Bozüyük takımın mücadelesi
YEREL HABERLER İki Bozüyük takımın mücadelesi
Bozüyük’te ÖSYM başvuru merkezi değişti
YEREL HABERLER Bozüyük’te ÖSYM başvuru merkezi değişti
Karatede kız-erkek takımları yarı finalde
YEREL HABERLER Karatede kız-erkek takımları yarı finalde
İdlib'e 25 ton un, 300 adet bot ve mont gönderildi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Birlik ve kardeşliğimiz hem kendi yaralarımızı hem de bütün mazlumların yaralarını sarmaya yetecek kadar güçlüdür"
YEREL HABERLER İdlib'e 25 ton un, 300 adet bot ve mont ...
Milli atletler Uluslararası Salon Match’ta yarışacak
YEREL HABERLER Milli atletler Uluslararası Salon Match’ta yarışacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X