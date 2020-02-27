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Bilecik'te kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokaktan Şehit Ayhan Ünver Caddesi istikametine dönüş yapan Samir Bayramov'in (21) kullandığı bisiklet ile Mükerrem Topal (33) kullandığı 11 AU 831 plaka ticari kamyonet çarpıştı. Kazada yere düşen bisiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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