İzinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan Nuri G. (62) isimli mahkum, izini bitmesine rağmen cezaevine geri dönmedi. Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, Bursa, Eskişehir ile Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahsın eşkal bilgileri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.