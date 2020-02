Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal'ın Regaib Kandili mesajı

Bozüyük İlçe Müftüsü ve İl Müftü Vekili Mustafa Topal, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Müftü Topal, mesajında, “Regaib Kandili Allah’ın mü’minlere rahmetinin bolluğunun ifadesidir. Bu gecede rahmet kapıları açılır ve mü’minler üzerine sağanak sağanak yağar. Allah’ın af ve mağfiretinin lezzeti tadılır. Bu gecede Rabbimize bol bol dua ve istiğfarda bulunmalıyız. Ona kulluğumuzu bir kez daha gözden geçirip günahlarımızdan af dilemeliyiz. Bu gece ile başladığımız manevi iklimi doyasıya teneffüs etmek ve yaşamak, ömrümüzün kalan kısmını hata ve günahlardan uzak geçirebilmek için tefekkür yapabilmeliyiz.

Her insanda önüne geçilemeyen, istenildiği halde bir türlü sıyrılamadığımız hatalarımız vardır. Bunları terk etme isteği hepimizde mutlaka mevcuttur. Biz bunlara irade dışı işlenen günahlar diyebiliriz. Temizlik dinimizin ilk emirlerinden biridir. Temizliği hem manevî temizlik olarak düşünürüz ki günahlardan arınma demektir, hem de maddî temizlik olarak değerlendiririz. Maddi temizlik Allah’ın bizden istediği ilk vecibelerdendir. Peygamber Efendimizin hayatında da önemli bir yeri vardır. Ancak bir Müslüman için manevî temizlik maddî temizliğin önde gelen şartıdır. Manevî temizlik için Müslümana fırsat sayılacak çok değerler vardır. O değerlerin en önemlisi üç aylardır. Bu ayların her bir ayrı ayrı değerdedir. Her biri Müslümanı arındıracak yücelikte ve kıymettedir. Sadece bize bu zaman dilimini fırsat olarak değerlendirmek düşüyor. Gün geçtikçe artan insanî dramlar, bu konuda kendimizi kontrol ve iyiliğe yönlenme bakımından daha fazla gayret içinde olmamız gereğini öne çıkarıyor. Bunun için hatalarımızı telafi etmek ve doğruya ve güzele yönelmek erdemine dört elle sarılmamız en önemli vazifemizdir. Bundan dolayı hatalarımızın farkına varmalıyız. Onlardan sıyrılma azmi kazanmalıyız. İnsan olma erdemini ve insanî erdemleri yaşamalıyız. Üç aylar diye bildiğimiz kıymetli zaman dilimi bu yolda bize en büyük tembih ve öğüttür. İnsanî erdemlerin en başta geleni de öğüt alabilmektir. Yarın idrak edeceğimiz Regaib Kandili’nin öğüt aldığımız, kendimizi gözden geçirip hatalarımızı sildiğimiz kandil olmasını diliyoruz. Yüce Allah’ımızdan, daha iyi ve güzel bir hayat yaşayabileceğimiz bir dünyaya erişebilmeye vesile kılmasını diliyoruz. Güzel şehrimize, ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz” diye belirtti.

