Miniklere yangın eğitimi

Bilecik Bozüyük’te ana sınıfı öğrencileri Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek itfaiyecilerden yangın eğitimi aldı.

Saffet Şeker İlkokulu ana sınıfı öğrencileri itfaiyenin çalışma şekli hakkında bilgi sahibi olmak ve yerinde görüp inceleme yapmak amacıyla Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 21 kişiden oluşan Minik Yıldızlar Sınıfı öğrencileri öğretmenleri Sibel Cuma nezaretinde gerçekleştirdikleri bu ziyarette İtfaiye personelinden yangın konusunda gerekli tüm bilgileri alarak itfaiye araçlarını tanıdılar, ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını öğrendiler. İtfaiyeci elbiseleri giyerek yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere ayrıca yangın gördüklerinde aciliyetle 110’u aramaları gerektiği söylenerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ziyarette İtfaiye hatırası fotoğrafı da çektiren minik itfaiyeciler kendilerine bilgi veren itfaiye personeline teşekkür ettiler.

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