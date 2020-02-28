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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP2019) kapsamında “proje tanıtımı ve açılış toplantısı” gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 7 projenin tanıtım toplantısına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, proje ortağı kurum müdürleri, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı.

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