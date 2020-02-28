Bilecik'te araç sayısı 69 bin 30 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç 69 bin 30'a yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 96 adet artarak 69 bin 30 adet ulaştı. Bilecik’teki taşıtların, 33 bin 288 adet otomobil, 11 bin 784 adet kamyonet, 10 bin 979 traktör, 7 bin 591 adedi motosiklet, 3 bin 160 kamyon, bin 97 adet minibüs, 855 adet otobüs, 276 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

Bir ayda 2 bin 32 taşıt nakli yapıldı

Bilecik'te, Ocak ayında 2 bin 32 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar içinde otomobil bin 486 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 oldu.

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