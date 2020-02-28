Şehir içi minibüs ücreti 2,5 TL olduğu yerde Bilecik-Eskişehir arası 5 TL Bir otobüs firması fiyatları düşürünce talepler attı

Şehir içi minibüsün 2.5 TL olduğu Bilecik'te, bir otobüs firmasının BilecikEskişehir arası yolculuk fiyatını 5 TL'ye indirmesi talepleri arttırdı.

Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminalinde hizmet veren şehirlerarası otobüs firması Bilecik Eskişehir, EskişehirBilecik arasında yolculuğun fiyatını 15 TL'den 5 TL'ye düşürdü. İki il arası 90 kilometre yol keteden yolcular, bunu bedeli olarak sadece 5 TL ödüyorlar. Bu durum karşısında yolcular memnun olurken, BilecikEskişehir arasındaki yolcu kontejyanlar hiç boş kalmıyor.

Bu fiyatların Mart sonu Nisan başına kadar devam edeceğini söyleyen firma yetkileri, minibüs fiyatların 2,5 TL olduğu yerde, 90 kilometrelik mesafenin 5 TL olmasına vatandaşların yoğun talep gösterdiği söylediler.

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