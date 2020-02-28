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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, AR-GE’yi ziyaret etti

İHA

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kurumlarına bağlı birimlerini ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, AR-GE’yi ziyaret etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kurumlarına bağlı birimlerini ziyaret etti.
İl Müdürü Çelik, kuruma bağlı Sınav Merkezi, ArGe Birimi ve Hukuk Hizmetleri Birimini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Şube Müdürü Zekai Çobandere'den bilgi aldı. Birimlerde yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü Çelik, birim personellerine teşekkür etti.

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