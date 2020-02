Rekabet nedeniyle 15 lira yolcu bilet fiyatı 5 lira oldu

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK ile Eskişehir arasında yolcu taşıyan firma, bilet ücretini rekabet nedeniyle 15 TL'den 5 TL'ye düşürürken, yolcuların yoğun talebiyle karşılaştı.

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde faaliyet gösteren iki firma arasında rekabet yolculara yaradı. Başka bir hatta indirim yapan firmaya karşılık Bilecik-Eskişehir arası çalışan başka bir seyahat şirketi 15 TL olan bilet ücretlerini 5 TL'ye düşürdü. Şehir içinde yolcu minibüslerinin 2,5 TL'ye yolcu taşıdığı kentte yaklaşık 90 kilometre mesafede Eskişehir'e 5 TL'ye gitmek isteyenler terminalde yoğunluğa neden oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi´nde öğrencisi olan Gökhan Kaymaz, Bilecik-Eskişehir arasında sürekli yolculuk ettiğini ifade ederek, "İki haftada bir Eskişehir Bilecik arası yolculuk yapıyorum. 5 TL olması benim için iyi oldu. Ne kadar süreceği hakkında bir bilgimiz yok ama ne karda uzun sürerse o kadar iyi" dedi.

Bilecik'te öğrenci olan Merve Aksoy ise her hafta Eskişehir'e gittiği için indirimden memnun olduğunu söyledi. Aksoy, "Bizim için çok iyi, tek problemi yeni otogardan kalkması. Yeni otogara okul bayağı bir uzak olduğu için biraz sıkıntı yaşatıyor. Onun dışında memnunuz. Her hafta sonu Eskişehir'deyim, gidiş geliş açısından benim için çok iyi oldu" diye konuştu.

Otobüs işletmesinin şoförü ise fiyat indiriminden dolayı kendi firmalarına talebin arttığını belirterek, "Bunun ne kadar süreceğini şirket bilir. Şu an yolcular daha da çoğaldı. Günden güne de çoğalıyor. Şu an arabada yer yok. Eskişehir'den Bilecik'e gelirken de aynı durum söz konusu" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

