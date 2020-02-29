Kuraş Türkiye Şampiyonası müsabakaları Bilecik’te düzenleniyor Ne içmeye suları, ne de bir bisküvi alacak kantinleri var

Bilecik, Kuraş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına ev sahipliği yaparken, Atatür Spor Salonu'nda bir kantinin bulunmaması nedeniyle sporcular ve aileleri zor anlar yaşadı. Bu durum ayda birçok turnuvaya ev sahipliği yapan Bilecik’teki imkanları gözler önüne seriyor.

Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ümitler ve gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 314 sporcu ter dökerken, 30 da hakem görev yapacak. Bugün başlayan turnuva yarın sona erecek. Yüzlerce sporcu ve aileleri Atatürk Spor Salonu’nda bir kantinin bulunmaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Sporcu ve aileleri ihtiyaçları spor salonu etrafında bulunan marketlerden karşılarken, bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istediler.



İstasyon’daki durum daha da vahim

İstasyon Mahallesi’ne geçtiğimiz yıllarda son sistem yapılan İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda da kantin sorunu yaşanırken, buradaki müsabakalara gelenler, çevrede hiçbir yerleşim yeri olmaması sebebiyle yeme içme ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar.

Öte yandan Atatürk Spor Salonu’nda daha önce kantin olarak kullanılan kısım son tadilatta VIP salonu olarak değiştirilirken, İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda kantinin bir işletmeci tarafından istendiği ama Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeye cevap alamadığı öğrenildi.



"50 metre ilerimizde market var"

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, konu hakkında Bilecik Atatürk Spor Salonu’nun 50 metre yakınında marketin bulunduğunu ve bu nedenle salonda bir kantine ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Leblebicioğlu, İstasyon Kapalı Spor Salonu’nun durumu hakkında da bir araştırma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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