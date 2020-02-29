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Kore gazisi Özberber, son yolculuğuna uğurlandı 79 yıldır berberlik yapan 91 yaşındaki Kore Gazisi Refik Özberber hayatını kaybetti

İHA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Refik Özberber düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kore gazisi Özberber, son yolculuğuna uğurlandı 79 yıldır berberlik yapan 91 yaşındaki Kore Gazisi Refik Özberber hayatını kaybetti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Refik Özberber düzenlenen törenle toprağa verildi.
Pazaryeri ilçesinin sevilen simalarından olan işlettiği berber dükkanı ile tanınan 91 yaşındaki Kore gazisi Refik Özberber, dün gece evinde aniden rahatsızlanarak vefat etmişti. İlçe merkezi Yüzbaşı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Özberber'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. İlçe mezarlığında toprağa verilen Özberber'in cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Vali Şentürk, Özberber'in eşine ve yakınlarına başsağlığında bulunarak, Türk Bayrağı verdi. 1929 yılında Pazaryeri'nde doğan Kore gazisi Refik Özberber, 12 yaşında babasının yanında çıkak olarak başladığı berberlik mesleğini 79 yıldır icra ediyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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