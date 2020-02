Gazi Ertemiz: Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum

Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz ilk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik´in Bozüyük ilçesine geldi. Türk askeri olduğu için çok gururlu olduğunu ifade eden Ertemiz, "Bu durumu atlatıp bir an önce birliğe katılmayı istiyorum" dedi.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65´inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye´nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Ertemiz, Hatay´daki ilk tedavisinin ardından memleketi Bilecik´in Bozüyük ilçesindeki baba evine döndü. Ayağında kırıklar bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uzman Çavuş'u Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan evinde ziyaret etti.

'TÜRK ASKERİ OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'

Ayağındaki yaralar nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ertemiz, bir an önce iyileşerek birliğine katılmak istediğini söyledi. Türk askeri olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Ertemiz, "Türk askeri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Allah bana gazilik nasip etti. Bugün yine deseler ki operasyon var. Bu şekilde bile giderim. Benim de isteğim, bu durumu atlatıp bir an önce birliğe katılmayı istiyorum" diye konuştu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Barış Pınarı Harekatı´nda görev yaptığı sırada Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz´in roket üzerine ismini yazıp gönderdiği fotoğrafı çerçeveletip hediye etti. Bu hediye karşısında son derece duygulanan Ertemiz, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Bozöyük Fatma Savaş İNAL

2020-02-29 22:26:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.