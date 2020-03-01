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Bilecik’te kadınlardan çömlekçiliğe büyük ilgi

İHA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kadınlar için açılan çömlekçilik kursu yoğun ilgi görüyor.

Bilecik’te kadınlardan çömlekçiliğe büyük ilgi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kadınlar için açılan çömlekçilik kursu yoğun ilgi görüyor.
Pazarlı Bey Konağı'nda bu dönem üçüncüsü düzenlenen çömlekçilik kursunda dersler devam ediyor. İlçede açıldığı günden beri kadınların severek gittiği kursta kadınlar unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik mesleğini öğreniyor. Şimdiye kadar Pazaryeri ilçesinde sadece Kınık köyünde yapılan çömlekçilik mesleğini açılan kurs sayesinde ilçede 70 kadın öğrendi. Kursiyerler Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkürlerini iletirken, kursların devam etmesi için de taleplerini iletti.
Kursiyerlerden Ayten Gümüş, “Belediye başkanımıza ilçede böyle öğretici kurslar açtığı ve bize bu imkanı sağladığı için minnettarız. Hem maddi hem manevi ihtiyacımız vardı en azından ileride bir meslek olarak kullanabileceğimiz çok güzel bir iş oldu bize. İnşallah bu kursların devamı da gelir istiyoruz. Çünkü her sene böyle etkinlikler kurslar çok iyi oluyor hem gelişim açısından hem de Pazaryeri ilçesini tanıtmak amacıyla hem de ileride bir mesleğimiz olur ve başka yerlerde çalışma imkanımız olur. Kurs hocamızda bizlere çok yardımcı ve faydası oldu çömlekçilik mesleğinin her tekniğini ince ayrıntısına varana kadar her şeyi öğretti. Çok güzel çok zevkli bir iş baştan çok umutsuz bakıyorduk yapamayız edemeyiz aslında insan istediği zaman yapamayacağı şey yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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