Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi Bayırköyspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi Bayırköyspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

İHA

Bilecik 1. Amatör Lig 20'inci haftasında 51 puanla lider Bayırköyspor ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Bilecikspor karşı karşıya geldi. Maçı Bayırköyspor kazanarak, liderliğini sürdürdü.

Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi Bayırköyspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

Bilecik 1. Amatör Lig 20'inci haftasında 51 puanla lider Bayırköyspor ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Bilecikspor karşı karşıya geldi. Maçı Bayırköyspor kazanarak, liderliğini sürdürdü.
Bilecik 1. Amatör Lig 20'inci haftasında Bilecikspor ile Bayırköyspor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım taraftarın aç öncesi şehitler için tezahürat yaparken, tribünler Türk bayrakları ile donatıldı. Dostça başlayan maçın ilk dakikalarında iki takım birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. Maçın 33'üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz bir pozisyon sonrası maçın orta hakemine itiraz edince direk kırmızı kart görerek, sahayı terk etti. Maçın 45+1'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Bilecikspor'un eski topçusu Tolga Burulday topu filelere göndererek, durumu 10'a getirdi. Bu golden sonra Burulday, arkadaşı gibi gol sevinci yaşamazken, eski takımına centilmenlik örneği sergiledi. Bu golden sonra ilk yarı sonra erdi.

İkinci yarı nefes kesti
Maçın ikinci yarısına taraftar desteği ile atak bir oyunla başlayan Bilecikspor, yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Maç içinde oyunun sakatlıklardan durması sonucunda orta hakem karşılaşmayı 10 dakika uzattı.
Maçın son dakikasında sağ kanattan gelişen bir atakta top Bayırköyspor kalesine yönelirken, Bayırköyspor kalecisinin tokatladığı top ceza sahası içinde kaldı. Bu topa Bileciksporlu Serkan Kol kafayla vururken, Bayırköyspor kaleci adeta uzayarak, topu yakaladı. Bu pozisyon sonrası maçta başla gol olmazken, maçı Bayırköyspor 10 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bayırköyspor 54 puana yükselerek, liderliğini sürdürdü.

Bilecikspor 4'üncü sıraya geriledi
Bilecikspor aldığı bu yenilgi ile 1308 Osmaneli Belediyespor ve İçköyspor'un kazandığı haftada 48 puanla 4'üncü sıraya geriledi. Maç sonunda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, futbolcularını tek tek tebrik etti. Maçı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda taraftar izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’te kadınlardan çömlekçiliğe büyük ilgi
YEREL HABERLER Bilecik’te kadınlardan çömlekçiliğe büyük ilgi
(Görüntülü) Gazi Ertemiz Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazi Ertemiz Bir an önce birliğe ...
Gazi Ertemiz: Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum
YEREL HABERLER Gazi Ertemiz: Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum
İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş: “Sağlığıma kavuşup birliğine teslim olacağım”
YEREL HABERLER İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş: ...
Kore gazisi Özberber, son yolculuğuna uğurlandı 79 yıldır berberlik yapan 91 yaşındaki Kore Gazisi Refik Özberber hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kore gazisi Özberber, son yolculuğuna uğurlandı 79 ...
Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı
Urfanlı; "Bilecikliler Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hem akrabası hem de sarsılmaz muhafızlarıyız" 2. Abdülhamid Han'ın hayatının anlatıldığı "Usta" isimli tiyatro oyunu Bilecik'te sahnelendi İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Kadir Urfanlı; "Söğüt Alayına mensup askerler canları pahasına 2. Abdülhamid Han'a sahip çıkmışlar"
YEREL HABERLER Urfanlı; "Bilecikliler Sultan 2. Abdülhamid Han’ın ...
Pazaryeri’nde hayvan pazarı yeniledi
YEREL HABERLER Pazaryeri’nde hayvan pazarı yeniledi
Öğrenciler çiflik evi ve serada gözlemde bulundular
YEREL HABERLER Öğrenciler çiflik evi ve serada gözlemde bulundular
Kuraş Türkiye Şampiyonası müsabakaları Bilecik’te düzenleniyor Ne içmeye suları, ne de bir bisküvi alacak kantinleri var
YEREL HABERLER Kuraş Türkiye Şampiyonası müsabakaları Bilecik’te ...
Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi ...
Başkan Şahin’den İdlip mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den İdlip mesajı
Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı
YEREL HABERLER Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı
Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti Vatani görevin ilk günü şehit oldu
YEREL HABERLER Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını ...
(Görüntülü) BİLECİK Rekabet nedeniyle 15 lira yolcu bilet fiyatı 5 lira oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİLECİK Rekabet nedeniyle 15 lira yolcu ...
Bozüyüklü Uzman Çavuş, İdlib’deki hain saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Bozüyüklü Uzman Çavuş, İdlib’deki hain saldırıda ...
Rekabet nedeniyle 15 lira yolcu bilet fiyatı 5 lira oldu
YEREL HABERLER Rekabet nedeniyle 15 lira yolcu bilet fiyatı 5 lira ...
Tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak
YEREL HABERLER Tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak
Bilecik ASKF'dan Türk bayrağı duyurusu
YEREL HABERLER Bilecik ASKF'dan Türk bayrağı duyurusu
''Yüz yüze III'' projesi protokol imza töreni Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Gönüllülük kavramını iliklerimize kadar ortaya koymalıyız"
YEREL HABERLER ''Yüz yüze III'' projesi protokol imza töreni Bilecik ...
Bozüyük’te Vergi Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Bozüyük’te Vergi Haftası kutlamaları
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, AR-GE’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, AR-GE’yi ...
Şehir içi minibüs ücreti 2,5 TL olduğu yerde Bilecik-Eskişehir arası 5 TL Bir otobüs firması fiyatları düşürünce talepler attı
YEREL HABERLER Şehir içi minibüs ücreti 2,5 TL olduğu yerde ...
Temsili müdür evinden alındı evine bırakıldı
YEREL HABERLER Temsili müdür evinden alındı evine bırakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X