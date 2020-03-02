BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

İHA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz gün Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlenen hain saldırıda yaralanan Bozüyüklü gazi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz’i evinde ziyaret ederek şahsına ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Genel Başkan Destici ziyarette yaptığı açıklamada “Şu anda içinde bulunduğumuz günlerde tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Biz her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Bu hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah’tan rahmet Ayhan kardeşimiz ile birlikte tüm gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.
Ziyarette Genel Başkan Destici’ye Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, BBP Bozüyük İlçe Başkanı Fatih Değirmencioğlu ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mustafa İbiş eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dodurgalı gençler şehitlerini andı
YEREL HABERLER Dodurgalı gençler şehitlerini andı
Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi Bayırköyspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında ...
Bilecik’te kadınlardan çömlekçiliğe büyük ilgi
YEREL HABERLER Bilecik’te kadınlardan çömlekçiliğe büyük ilgi
(Görüntülü) Gazi Ertemiz Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazi Ertemiz Bir an önce birliğe ...
Gazi Ertemiz: Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum
YEREL HABERLER Gazi Ertemiz: Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum
İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş: “Sağlığıma kavuşup birliğine teslim olacağım”
YEREL HABERLER İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş: ...
Kore gazisi Özberber, son yolculuğuna uğurlandı 79 yıldır berberlik yapan 91 yaşındaki Kore Gazisi Refik Özberber hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kore gazisi Özberber, son yolculuğuna uğurlandı 79 ...
Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı
Urfanlı; "Bilecikliler Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hem akrabası hem de sarsılmaz muhafızlarıyız" 2. Abdülhamid Han'ın hayatının anlatıldığı "Usta" isimli tiyatro oyunu Bilecik'te sahnelendi İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Kadir Urfanlı; "Söğüt Alayına mensup askerler canları pahasına 2. Abdülhamid Han'a sahip çıkmışlar"
YEREL HABERLER Urfanlı; "Bilecikliler Sultan 2. Abdülhamid Han’ın ...
Pazaryeri’nde hayvan pazarı yeniledi
YEREL HABERLER Pazaryeri’nde hayvan pazarı yeniledi
Öğrenciler çiflik evi ve serada gözlemde bulundular
YEREL HABERLER Öğrenciler çiflik evi ve serada gözlemde bulundular
Kuraş Türkiye Şampiyonası müsabakaları Bilecik’te düzenleniyor Ne içmeye suları, ne de bir bisküvi alacak kantinleri var
YEREL HABERLER Kuraş Türkiye Şampiyonası müsabakaları Bilecik’te ...
Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi ...
Başkan Şahin’den İdlip mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den İdlip mesajı
Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı
YEREL HABERLER Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı
Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti Vatani görevin ilk günü şehit oldu
YEREL HABERLER Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X