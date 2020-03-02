Kimsenin ilgi göstermediği Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonası sona erdi 4 takım Türkiye şampiyonasında yoluna devam etti

Bilecik, Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonası ev sahipliği yaparken, ne turnuvanın açılış seremonisine ne de maçlara hiç bir protokol üyesi ilgi göstermedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Bilecik İl Temsilciliği girişimleriyle Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonasına Bilecik, ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 1881 Düzce Belediye, Ant Spor Organizasyon, Balıkesir BŞB, Bilecik Tenis Dağcılık, Çanakkale Basketbol Atölyesi, Çanakkale Türk Telekom, Çorlu Belediyesi, Derince Yenikent, Edirne FSM Ortaokulu, İzmit Basketbol İhtisas, Lüleburgaz Trend Gençlik, Sakarya Gelişim Basketbol, Tredaş Spor Kulübü ile Yalova Belediye ile Türkiye'nin ve Euro Lig'in en önemli şampiyonluk adayı Anadolu Efes Kulübünün U16 (yıldız) takımı katıldı.

4 takım bölge finallerinde gitmeye hak kazandı

İstasyon Spor Salonunda günde yedi müsabaka ile gerçekleştirilen turnuva illerinde 16 yaş kategorisinde birinci olan 15 takımın karşı karşıya geldi. Teknik toplantı ve kur'a çekimiyle başlayan organizasyon takımlar dört gruba ayrıldı. Takımların üç gün boyunca yaptıkları çekişmeli mücadeleler sonunda Çorlu Belediyesi, Sakarya Gelişim, Basketbol Balıkesir Büyükşehir Belediye, Anadolu Efes takımları gruplarında birinci olarak tamamladı. 4 takım 24 Mart günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan bölge finallerinde oynama hak kazandılar.

Salonda kantin olmaması tepkilere neden oldu

Bilecik'e 5 kilometre uzaklıkta olan İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda kantin bulunmaması ve salon etrafından da yerleşke olmaması sporcu ve velilerine zor anlar yaşattı. Turnuvanın açılış seremonisine ve müsabakalara il protokolün yanı sıra Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu'nda katılmaması gözlerden kaçmadı.

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