Yapımı tamamlanan Balaban İlkokulda ilk ders zili çaldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslik Balaban İlkokulu tamamlanarak eğitim ve öğretime açıldı.

İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş’ ün büyük gayret ve özverili çalışmalarla yapımı tamamlanan öğrencilerin yeni yuvaları, 24 derslik Balaban İlkokulu' nda ilk ders zili heyecanlarına ortak oldular.

Öğrenciler sabah saatlerinde yeni okullarına kavuşmanın mutluluğu ile Kaymakam Yavuz, Belediye Başkanı Şahin, Milli Eğitim Müdürü Döş, okul müdürleri, öğretmenler beraber İstiklal Marşını coşkulu bir şekilde okuyarak sınıflarında, sıralarında yer almalarına eşlik ettiler.

Kaymakam Yavuz, öğrenci öğretmen ve velilere yaptığı konuşmasında “Eğitim öğretime açılması özlemle beklenen öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yuvaları Balaban İlkokulunun proje aşamasından bu ana kadar olan süreçte tamamlanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyor öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Şahin ise “eskisi yıkılarak yeniden yapılan okul binasında 24 derslik ana sınıfı, laboratuvar ve idari bölümlerin bulunduğunu söyledi. Sevgili Öğrencilerimiz sizleri daha kaliteli bir mekanda okutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Size düşen öğretmenlerimizin eşliğinde kendinizi yetiştirmek buna da yürekten inanıyorum. Balaban okulunun tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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