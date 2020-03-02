Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan hain saldırıyla 34 askerin şehit düşmesinin ardından "Teröre Lanet Konvoyu" düzenledi.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde toplanan araçlar, şehir içinden İstasyon Mahallesine inerek, buradan dönüş yaparak başlangıç noktasına geldiler. Burada şehitler için dua eden şoförler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'da okular. Türk ordusunun her zaman yanında olacaklarını söyleyen Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, “Bizi bugünde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İdlib’teki Mehmetçiğimize selam ve dua ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kederli ailelerimize de sabır dileriz. Acınız acımızdır. Allah'a emanet olun ticari araç sahipleri olarak her daim devletimizin milletimizin ve ordumuzun yanındayız” dedi.

Düzenlenen konvoya Taksiciler Derneği, M Plaka Minibüsçüler Derneği, 1 Nolu Minibüsçüler Koop, 6 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi, Gülümbe Kooperatifi, Vezirhan Kooperatifi, Otobüsçüler Kooperatifi, Bilecik Taşıyıcılar Kooperatifi, Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi, ticari araç sahibi esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

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