Otomobiller çarpıştı, 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şaban T. idaresindeki 11 AAK 276 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru seyir halindeyken Diş Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Osman A. idaresindeki 11 DB 934 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çarpan araç sürücüsü Şaban T. ile birlikte diğer araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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