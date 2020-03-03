Tekmelerin havada uçuştuğu maçta sadece bir futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekmelerin havada uçuştuğu maçta sadece bir futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi

İHA

Bilecik'te oynanan Bilecikspor1308 Osmaneli Belediyespor maçının 75'inci dakikasında 22 oyuncunun karıştığı tekmeli tokatlı kavgada sadece bir futbolcunun disiplin kuruluna sevk edilmesi tepkiyle karşılandı.

Tekmelerin havada uçuştuğu maçta sadece bir futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi

Bilecik'te oynanan Bilecikspor1308 Osmaneli Belediyespor maçının 75'inci dakikasında 22 oyuncunun karıştığı tekmeli tokatlı kavgada sadece bir futbolcunun disiplin kuruluna sevk edilmesi tepkiyle karşılandı.
Bilecik 1. Amatör Lig 18'inci hafta müsabakasında ligin şampiyonluk adayı Bilecikspor1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'ndan karşı karşıya geldi. Maçın 75'inci dakikasında Bilecikspor kalesi arkasında ısınan Bileciksporlu futbolular ile 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncular arasında sözlü sataşma oldu. Bunun gören bir 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak, ısınan Bilecikspor futbolcuları ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, 1308 Osmaneli Belediyesporlu bazı taraftar da sahaya girdi ve olaylar büyüdü. Kavgaya 22 futbolcuda dahil olunca oyun durdu. Maçın orta hakemi yaklaşık 5 dakika süren olayları yardımcıları yanına çağırarak seyrederken, olaylar sonunda Bileciksporlu futbolcu Yasin Eroğlu ve 1308 Osmaneli Belediyesporlu yedek kulübesinden Ahmet Bal'a kırmızı kart gösterdi. Maç sonundan hakem ve gözlemci raporunda olaylara karışan M. Can Kırdağ'da tespit edilerek rapor edildi. Bu üç oyuncu disiplin kurulan sevk edilirken, toplanan kurul üyeleri halem raporlarına göre Yasin Eroğlu ve Ahmet Bal'a 2 maç, M. Can Kırdağ'a ise 1 maç ceza verdi.
Karara tepki
Maç sonundan bir çok futbolcunun birbirine tekme ve tokat attığı maç sonrası maç sonunda 1 oyuncunun disipline sevk edilmesi tepkilere neden oldu. Bileciksporlu taraftarlar maçı canlı yayın veren yerel sitede bütün olayların aleni bir şekilde görüldüğünü, 1308 Osmaneli Belediyespor'dan en az 3 futbolcunun daha disipline sevk edilmesi gerektiği söyledi. Yaşanan olaylarda maçın gözlemcisi ve maçın orta hakemini suçlayan taraftarlar, kararın tekrar gözden geçirilmesini istediler.
Öte yandan bu karar sonrası Bilecikspor yönetimi maç sonunda olaylara karışan 1308 Osmaneli Belediyesporlu 4 oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Voleybol takımından duyarlı davranış
YEREL HABERLER Voleybol takımından duyarlı davranış
İl Genel Meclis Başkanlığı saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER İl Genel Meclis Başkanlığı saldırıyı kınadı
Bu hastalıktan dakika 2 kişi hayatını kaybediyor Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, "Trombozon korona virüsten daha tehlikeli hastalık" "Pıhtılaşma yapabilecek damar hastalıklarınızı mutlaka zamanında tedavi ettirin" "Dünyada 37 saniyede bir kişi trombozdan ölüyor" "Türkiye'de pıhtıya karşı çok iyi tedaviler uygulanıyor"
YEREL HABERLER Bu hastalıktan dakika 2 kişi hayatını kaybediyor Kalp ...
Şehitler için düzenlenen konvoyda kavga çıktı Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Şehitler için düzenlenen konvoyda kavga çıktı Yol ...
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te
Otomobiller çarpıştı, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı, 2 yaralı
Okullararası Kick Boks Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Okullararası Kick Boks Şampiyonasında Türkiye ...
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"
YEREL HABERLER Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre ...
Öğrencilere moral motivasyon programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Öğrencilere moral motivasyon programı ...
Çaltıspor'un yeni antrenörü Zafer Subaşıoğlu oldu
YEREL HABERLER Çaltıspor'un yeni antrenörü Zafer Subaşıoğlu oldu
Yapımı tamamlanan Balaban İlkokulda ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Yapımı tamamlanan Balaban İlkokulda ilk ders zili ...
Kimsenin ilgi göstermediği Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonası sona erdi 4 takım Türkiye şampiyonasında yoluna devam etti
YEREL HABERLER Kimsenin ilgi göstermediği Basketbol U16 Erkekler 1. ...
İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'ten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'ten Bozüyük İlçe Milli ...
Bilecik'te bin dekarlık bölümünde gübreleme yapıldı İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "Toplamda 5 bin 400 dekarlık alanda gübreleme yapacağız" "Projeler kapsamında dekara 15 kilogram gübreleme işlemi uygulanmaktadır"
YEREL HABERLER Bilecik'te bin dekarlık bölümünde gübreleme ...
Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ...
Kontrol çıkan araç ağaca çarparak durabildi, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrol çıkan araç ağaca çarparak durabildi, 1 yaralı
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi
1308 Omaneli Belediyespor U19: 10 - Gölpazarı Belediye Spor: 0
YEREL HABERLER 1308 Omaneli Belediyespor U19: 10 - Gölpazarı ...
1308 Osmaneli Belediye Spor 7- Söğüt Spor 0
YEREL HABERLER 1308 Osmaneli Belediye Spor 7- Söğüt Spor 0
İdlib gazisi Ertemiz, "Yıkılmadık, Allah’ın izniyle bu saatten sonra da dimdik ayakta duracağız" Vali Şentürk’ten İdlib gazisi Ertemiz ziyaret Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmekte kararlıyız"
YEREL HABERLER İdlib gazisi Ertemiz, "Yıkılmadık, Allah’ın izniyle ...
Dodurgalı gençler şehitlerini andı
YEREL HABERLER Dodurgalı gençler şehitlerini andı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ...
Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi Bayırköyspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X