Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, BilecikOsmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki Hüseyin Başhan (70) idaresindeki 11 SE 234 plakalı otomobil ile Sezgin Şahin (52) yönetimindeki 11 ER 676 plakalı hafif ticari araç, Gülümbe rampasında çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Görgülü (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, BilecikOsmaneli karayolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile çekilirken, trafik de normale döndü.

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