Şehitler için 4 bin kişilik ikram yapılacak

Bilecik'te esnafın şehitler için başlattığı kampanya çığ gibi büyürken, bir mescitte yapılması planlanan program 4 cami 2 mescide taşındı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi esnafı, mahalledeki Mevlana mescidinde cuma günü Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için Mevlidi Şerif okunarak pilav dağıtmak için aralarında para toplamaya başladılar. Bu kampanya çığ gibi büyürken, duyarlı vatandaşlar tarafından yardımlar yağmaya başladı. Hedeflenen paranın üzerinde bir para toplanınca program 4 cami 2 mescide taşındı. Cuma günü Bilecik merkez Bahçelievler Hamidiye Cami, Balahatun Camii, Mevlana Mescidi, Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Mescidi, Dursun Fakıh Camii, Kayı Boyu Cami'nde Mevlidi Şerif akabinde pilav ayran ikram edilecek.

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