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MHP'de Talha Özkan dönemi sona erdi

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan'ın yerine Turan Şahin görevlendirildi.

MHP'de Talha Özkan dönemi sona erdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan'ın yerine Turan Şahin görevlendirildi.
MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden MYK ve başkanlık divanı tarafından MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı kurucu yönetim kurulu başkanlığınız altında tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca Turan Şahin'in ve oluşturduğu yönetim kurulu üyeleri uygun görülmüştür" denildi.
Yeni MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, atamasını İl Başkanı Fatih Yaşar'ın elinden alarak göreve başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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