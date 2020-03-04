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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir camideki sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Osmangazi Camiinde sadaka kutusunun çalındığını fark eden cami derneği yetkilileri durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdiler. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmaların ardından sadaka kutusunu çaldıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

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